Москва 05 сентября 2023, 13:37 Москвичей предупредили о временном закрытии Музея космонавтики Музей космонавтики закроют на ремонт в Москве с 11 по 18 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 11 по 18 сентября для посетителей закроют Музей космонавтики из-за ремонтных работ. В этот период он будет доступен только в онлайн-режиме, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Гости смогут во время виртуального тура увидеть тематические выставки и эфиры музейного телевидения «Музей космонавтики live».

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С 19 по 28 сентября музей покажет часть экспозиции. В вводном зале представят выставку «Мой маленький космос» в честь редких космических значков. Также откроют зал «Утро космической эры» с уникальными артефактами. В частности, посетители смогут увидеть дубликат первого искусственного спутника Земли, чучела собак Белки и Стрелки, тренировочный скафандр Юрия Гагарина и спускаемый аппарат корабля «Восток».

Помимо этого, в музее откроют зал «Творцы космической эры» и экспозицию с картинами дважды Героя СССР летчика-космонавта Алексея Леонова. На время ограничений билеты станут дешевле.

Ранее виртуальный музей «Московский код» пополнили 26 экспонатов в 3D-формате. На его главной странице представили предметы, которые археологи нашли в этом году.