15 декабря 2023, 08:30
Москвичей предупредили о возможных пробках в 9 баллов из-за снегопада
Дептранс: вечером в Москве могут образоваться пробки в 9 баллов из-за снегопада
Вечером в пятницу, 15 декабря, в Москве могут образоваться пробки в девять баллов из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Согласно данным инфографики, вечером загруженность московских дорог составит от восьми до девяти баллов. Дептранс призвал выезжать до 16:00 или после 19:00. Предположительно, именно в этом промежутке времени будет пик пробок.
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«Берегите себя. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Соблюдайте скоростной режим», — добавили в департаменте.
В ночь на 15 декабря столицу запалило снегом. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о приходе в Москву циклона «Ваня». По прогнозу, в столице выпадет до 30% от месячной нормы осадков. Синоптик уточнял, что самые интенсивные осадки пройдут примерно с 21:00 до 9:00 15 декабря.
Также снегопад прогнозировали и в Московской области. Команда ГУСТ продумала схему уборки Подмосковья в грядущие выходные.
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