Москва 10 сентября 2023, 15:58 Москвичей предупредили о возможных попытках мошенников дискредитировать выборы звонками Москвичам рассказали о возможных телефонных провокациях, связанных с выборами Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям столицы звонили неизвестные с провокационными расспросами о выборах. Служебная проверка установила, что, предположительно, звонки шли с Украины, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Уже известно о нескольких случаях, когда звонившие пытались узнать у москвичей подробности о голосовании. В частности, аферисты спрашивали у абонента, сделал ли он свой выбор и сталкивался ли с какими-либо проблемами, когда отдавал свой голос.

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Во время масштабной внутренней проверки выяснилось, что большая часть звонков, предположительно, поступила с Украины. Организаторы голосования призвали москвичей к бдительности, а также попросили не озвучивать мошенникам какую-либо информацию о выборах. Кроме того, горожан предупредили, что доверять нужно только официальным источникам.

Организаторы подчеркнули, что не звонят москвичам с мобильных телефонов. Всю информацию, связанную с выборами, горожанам могут отправить исключительно официальными способами: СМС-сообщениями от имени DIT_MOS и официальными e-mail-рассылками с почтового адреса newsletter@mos.ru. Жителям столицы также никогда не звонят от имени программы «Миллион призов».

Выборы в Москве пройдут до 10 сентября. Жители смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или онлайн.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы. Она отметила эталонный уровень наблюдения за голосованием.