02 сентября 2023, 08:49
Москвичей предупредили о возможных грозах 2 сентября
Гидрометцентр: в Москве 2 сентября пройдут дожди, возможны грозы
Дожди и местами грозы ожидаются в Москве в субботу, 2 сентября. Как сообщили на сайте Гидрометцентра России, во время непогоды ветер может резко усилиться.
Температура воздуха днем будет колебаться между +20 и +22 градусами. Также специалисты спрогнозировали облачность с небольшими прояснениями. Во время дождя юго-восточный ветер с переходом на северо-запад может дуть порывами, до 15 метров в секунду.
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К ночи похолодает до +13...+15 градусов, по городу могут пройти кратковременные дожди. Скорость ветра составит порядка 3-8 метров в секунду.
Днем атмосферное давление достигнет отметки в 750 миллиметров ртутного столба, к вечеру показатель вырастет еще на миллиметр, что уже слегка превышает норму.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что треть прошедшего лета в столичном регионе шли дожди.
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