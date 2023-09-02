Москва 02 сентября 2023, 08:49 Москвичей предупредили о возможных грозах 2 сентября Гидрометцентр: в Москве 2 сентября пройдут дожди, возможны грозы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дожди и местами грозы ожидаются в Москве в субботу, 2 сентября. Как сообщили на сайте Гидрометцентра России, во время непогоды ветер может резко усилиться.

Температура воздуха днем будет колебаться между +20 и +22 градусами. Также специалисты спрогнозировали облачность с небольшими прояснениями. Во время дождя юго-восточный ветер с переходом на северо-запад может дуть порывами, до 15 метров в секунду.

Реклама

К ночи похолодает до +13...+15 градусов, по городу могут пройти кратковременные дожди. Скорость ветра составит порядка 3-8 метров в секунду.

Днем атмосферное давление достигнет отметки в 750 миллиметров ртутного столба, к вечеру показатель вырастет еще на миллиметр, что уже слегка превышает норму.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что треть прошедшего лета в столичном регионе шли дожди.