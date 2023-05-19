Москва 19 мая 2023, 16:37 Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в пятницу вечером ЦОДД: в Москве ожидаются пробки до 8 баллов вечером 19 мая Фото: freepik.com

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В центре столицы к концу дня будет затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Москва может встать в 8-балльные пробки вечером в пятницу, 19 мая. Заторы на дорогах по большей части прогнозируют в центре столицы. Сейчас сложность дорожной ситуации на московских дорогах оценивается в шесть баллов.

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«Вечером ожидаем до 8 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — уточнили в ЦОДД.

Жителей призывают в часы пик пересесть на городской транспорт. Из-за укороченного рабочего дня в городе час пик начнется раньше — около 16:00.

В эти минуты затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля и на Третьем транспортном кольце в районе Савеловской эстакады, а также на улице Автозаводской. Автомобилистам порекомендовали следить за скоростным режимом, не отвлекаться на гаджеты за рулем.