Москва 28 января 2023, 23:27 Москвичей предупредили о тумане и гололеде в ночь на 29 января Туман с видимостью 200-700 метров спрогнозировали в Москве в ночь на 29 января Pxhere

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Туман с видимостью 200-700 метров ожидается в ночь на 29 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В период с 20:00 28 января до 09:00 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200-700 метров», — отметили в департаменте.

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Также возможен гололед и гололедица на дорогах. Во время тумана жителям Москвы рекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях. Водителям посоветовали избегать внезапных и опасных маневров. Туман и гололед увеличивают шанс аварий и затруднения движения, подчеркнули в департаменте.

Пешеходам посоветовали идти на улицу в обуви с нескользящей подошвой. В департаменте добавили, что при необходимости стоит звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столице в грядущие выходные. По его словам, в Москве будет облачно, а местами ожидается снег. Температура воздуха установится в пределах двух-четырех градусов ниже нуля.