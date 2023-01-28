28 января 2023, 23:27
Москвичей предупредили о тумане и гололеде в ночь на 29 января
Туман с видимостью 200-700 метров спрогнозировали в Москве в ночь на 29 января
Туман с видимостью 200-700 метров ожидается в ночь на 29 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«В период с 20:00 28 января до 09:00 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200-700 метров», — отметили в департаменте.
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Также возможен гололед и гололедица на дорогах. Во время тумана жителям Москвы рекомендовали воздержаться от поездок на личных автомобилях. Водителям посоветовали избегать внезапных и опасных маневров. Туман и гололед увеличивают шанс аварий и затруднения движения, подчеркнули в департаменте.
Пешеходам посоветовали идти на улицу в обуви с нескользящей подошвой. В департаменте добавили, что при необходимости стоит звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столице в грядущие выходные. По его словам, в Москве будет облачно, а местами ожидается снег. Температура воздуха установится в пределах двух-четырех градусов ниже нуля.
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