Москва 25 августа 2023, 09:37 Москвичей предупредили о солнечной погоде в пятницу Синоптик Леус: в Москве 25 августа будет солнечно и потеплеет до +20 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Конец рабочей недели в Москве отметится солнечной погодой. Также жителей и гостей столицы ждет незначительное потепление в пятницу, 25 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над столицей сформирует антициклон. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы», — уточнил он.

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В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки +18…+20 градусов. Ночью похолодает до +7 градусов. На территории Московской области днем температура будет варьироваться от +16 до +21 градуса, в ночное время — до +4 градусов.

Ветер подует с севера со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу спрогнозировали до +21 градуса и местами небольшие дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в последние выходные лета в столице ожидается умеренная погода. Он также подчеркнул, что осадки будут «ненадоедливыми».