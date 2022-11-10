Москва 10 ноября 2022, 07:22 Москвичей предупредили о сокращении некоторых маршрутов поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении Дептранс Москвы: движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановили РИА «Новости»

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Утром 10 ноября на станции Бескудниково в Москве встал железнодорожный состав. Из-за этого движение на МЦД-1 и Савеловском направлении приостановили в обе стороны. Его восстановили, но транспортный комплекс Москвы предупредил о сокращении маршрутов.

«На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение в обе стороны из-за остановки состава по техническим причинам на станции Бескудниково», — объявил Дептранс в 06:27.

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Пока на месте работали специалисты, пассажиров попросили ездить другими маршрутами, с пересадками на метро. Спустя почти 20 минут объявили, что движение по железной дороге возобновили. Задержанные составы начали вводить в график движения.

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Дептранс предупредил, что возможны точечные сокращения маршрутов поездов. Они понадобятся для того, чтобы стабилизировать расписание.

Похожий случай произошел 26 октября на Московском центральном кольце. Поезд остановился на станции Владыкино. Движение по часовой стрелке временно ограничили, в обратном направлении ввели интервал.