Москва 17 ноября 2022, 12:46 Москвичей предупредили о снегопаде

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу недели в Москве вырастут 20-сантиметровые сугробы, написало ИА НСН.

В своем Telegram-канале он отметил, что снегопад в столице будет только усиливаться.

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С прогнозами синоптика согласен и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к воскресенью, 20 ноября, снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 сантиметров.

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