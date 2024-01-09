Москва 09 января 2024, 12:16 Москвичей предупредили о снегопаде вечером во вторник Вечером 9 января в Москве ожидается прирост до двух сантиметров снега

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За прошедшую ночь в Москве выпало около двух сантиметров снега и еще столько же ожидается к вечеру 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В течение дня снег продолжится. Наиболее интенсивными осадки будут с 18:00 до 21:00», — уточнили в ведомстве.

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Ранним утром коммунальщики подмели проезжую часть и тротуары в Москве, в том числе с использованием специальной техники, и обработали поверхности от гололеда. Особое внимание они уделили подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы. Работы проведут вновь по мере выпадения осадков.

В ближайшие дни надвигающийся на Москву циклон принесет долгожданное потепление. Тем не менее, морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.