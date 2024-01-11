Москва 11 января 2024, 09:48 Москвичей предупредили о снеге, метели и гололедице в четверг Синоптик Леус: в Москве к вечеру 11 января похолодает до -10 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москвичей вновь ждут погодные «качели». В четверг температура воздуха будет варьироваться от нуля до -10 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием активного, ныряющего циклона, центр которого утром был над Вологодской областью, а в середине дня окажется над Нижегородской, пройдя за девять часов примерно 360 километров», — отметил он.

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Метеоролог уточнил, что в утренние часы Москва окажется в теплом секторе, около 10:00 ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Затем погоду сформирует тыловая часть циклона. В такой ситуации в столичном регионе будет облачно, временами пройдут снег, метели, а дороги и тротуары покроет гололед.

Днем столбики термометра в столице покажут отметки 0…-2 градуса. Вечером воздух остынет до -6…-8 градусов. В Московской области в дневное время суток температура составит -4…+1 градус, к вечеру похолодает до -5…-10 градусов. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 728 миллиметров ртутного столба.

Аномальные морозы также вернутся в Москву и Подмосковье к концу недели. В ночь на 12 января в столице ожидается до -17, в области — до -23.