Москва 31 декабря 2023, 12:27 Москвичей предупредили о снеге и морозе до -13 градусов в новогоднюю ночь Синоптик Тищковец: в новогоднюю ночь в Москве похолодает до -13 градусов Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

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На Москву надвигаются морозы. В ночь на 1 января жителей столицы ждут слабые осадки и понижение температуры до -13 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег», — уточнил он.

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По словам метеоролога, в столице столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. В Московской области воздух остынет до -10…-15 градусов.

Тишковец добавил, что в предстоящую ночь погода в столичном регионе приблизится к климатической норме января. Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду.

В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица.