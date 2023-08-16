Москва 16 августа 2023, 17:24 Москвичей предупредили о скором завершении купального сезона Синоптик Тишковец: купальный сезон в Москве завершится в ближайшие выходные Сайт мэра и правительства Москвы

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Завершение купального сезона ждет жителей Москвы уже в эти выходные из-за изменения погодных условий. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, главный фактор, мешающий продлить купальный сезон, — понижение температуры, которая уже на следующей неделе к ночи начнет снижаться всего до десяти градусов тепла.

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«Температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до плюс 9-14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет плюс 20-25 градусов. То есть это заключительные выходные, когда при вот такой температуре можно будет искупаться в более-менее комфортном варианте», — заключил Тишковец.

Синоптик прогнозирует, что в дальнейшем из-за сокращения светового дня и ветров с севера вода не сможет прогреваться до комфортной температуры днем, зато будет быстро остывать ночью.

Ранее завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя им. Н. Н. Бурденко, хирург — травматолог-ортопед Рамис Асланов напомнил об опасности купания в непроверенных местах из-за высоких шансов получить опасные травмы головы и шеи при нырянии.