Москва 09 января 2024, 11:50 Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни Позднякова: в Москве 10–12 января начнутся резкие скачки атмосферного давления Freepik

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В ближайшие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В период 10–12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба», — отметила она.

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Синоптик уточнила, что причиной тому станет ныряние атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. В тылу циклона 12 января давление начнет расти, а к 13 января приблизится к норме.

По словам Поздняковой, помимо скачков атмосферного давления, температура воздуха будет значительно меняться. При таких перепадах метеозависимые и пожилые горожане могут почувствовать себя плохо, в том числе ощутить головную и сердечную боль.

Циклон также принесет в Москву долгожданное потепление. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.