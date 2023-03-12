Москва 12 марта 2023, 00:36 Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге в воскресенье Москвичам пообещали сильный ветер в воскресенье с порывами до 18 метров в секунду РИА «Новости»

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Непогода в виде дождя со снегом и сильного ветра ожидает москвичей в воскресенье, 12 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Согласно прогнозам синоптиков, завтра в течение всего дня в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные», — говорится в сообщении.

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Также будет дуть холодный ветер с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.

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Горожан просят быть предельно осторожными, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, снег на территории России растает не раньше первой половины апреля. В европейской части страны это произойдет в первую декаду месяца, а на Урале — чуть позже. Он также отметил, что по-настоящему весенняя погода пока что не установилась даже в южных регионах страны.