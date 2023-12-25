25 декабря 2023, 17:07
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице во вторник
Желтый уровень опасности объявили в Москве 26 декабря из-за гололедицы и ветра
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.
По данным прогностической карты, во вторник усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
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Метеопредупреждение о ветре будет действовать по Москве и области до 21:00 вторника, а предупреждение о гололедице — до 21:00 четверга.
В сообщении сказано, что степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна.
В ближайшие дни в Москве также ожидается потепление, мокрый снег, гололедица и даже дождь. Во вторник температура воздуха приблизится к нулю и даже ожидается слабый плюс. В среду столбики термометра покажут отметки -1…-4 градуса. В четверг атмосферное давление подрастет и достигнет пика этой недели — до 746 миллиметров ртутного столба, что является нормой для этого времени года.
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