Москва 25 декабря 2023, 17:07 Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице во вторник Желтый уровень опасности объявили в Москве 26 декабря из-за гололедицы и ветра РИА «Новости»

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

По данным прогностической карты, во вторник усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

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Метеопредупреждение о ветре будет действовать по Москве и области до 21:00 вторника, а предупреждение о гололедице — до 21:00 четверга.

В сообщении сказано, что степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна.

В ближайшие дни в Москве также ожидается потепление, мокрый снег, гололедица и даже дождь. Во вторник температура воздуха приблизится к нулю и даже ожидается слабый плюс. В среду столбики термометра покажут отметки -1…-4 градуса. В четверг атмосферное давление подрастет и достигнет пика этой недели — до 746 миллиметров ртутного столба, что является нормой для этого времени года.