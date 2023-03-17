Москва 17 марта 2023, 04:34 Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 17 марта МЧС: туман с видимостью 200-700 метров ожидается в Москве до утра 17 марта РИА «Новости»

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Туман с низкой видимостью 200-700 метров ожидается в столице до утра 17 марта. Он сохранится примерно до 10:00, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве. На дорогах будет гололедица.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 16 марта до 10:00 17 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров На дорогах — гололедица», — предупредили в ведомстве.

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В связи с этим горожан попросили соблюдать осторожность в темное время суток. Пешеходам рекомендовали воспользоваться светоотражателями. Автомобилистов также попросили быть на дорогах предельно внимательными. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во избежание аварий.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пришедшая в Москву и Московскую область теплая погода надолго не задержится. По ночам в ближайшие выходные столбики термометра в регионе опустятся до −13 градусов.