Москва 13 декабря 2022, 08:18 Москвичей предупредили о сильном снеге и гололедице Синоптик Леус заявил о снеге и гололедице в Москве во вторник Сайт мэра и правительства Москвы

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Крайне сложные погодные условия ожидаются в Москве во вторник. Информацию об этом у себя в telegram-канале предоставил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня на погоду в Москве будет влиять холодный атмосферный фронт. В связи с этим в российской столице по-прежнему будет облачно. В городе начнутся небольшие дожди. Местами они будут переходить в мокрый снег, который к вечеру станет более интенсивным. Из-за этого на дорогах образуется сильная гололедица, добавил он.

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«Температура воздуха -1…+1, по области -3…+2», — отметил он.

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По словам Леуса, холодать в городе начнет уже с двух часов дня. При этом весь день в Москве будет дуть юго-западный ветер. Местами он будет достигать скорости до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, добавил синоптик, снегопады и понижение температуры до -3…-5 продолжатся.

Вчера в Москве также была сложная погода. После сильных снегопадов, прошедших в городе на выходных, в столице страны начался дождь. В результате этого Москва превратилась в Венецию. Днем коммунальщики начали устранять последствия аномальных дождей. Аварийные службы приступили к откачке воды. Бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» дежурили на улицах и следят за тем, чтобы осадки и талые воды оперативно уходили в ливневую сеть