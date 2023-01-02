02 января 2023, 18:35
Москвичей предупредили о сильном снеге и дожде
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и дождя в столице
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и снеге. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.
Синоптики прогнозируют в столице обильные осадки, гололедицу и порывы ветра до 15 метров в секунду. Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Москве с ночи и до конца суток 3 января.
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В ведомстве предупредили водителей о необходимости соблюдать особую осторожность: ехать на низких скоростях, увеличить дистанцию и не рисковать, выполняя сложные маневры.
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Опасность для пешеходов могут представлять рекламные щиты и неустойчивые конструкции.
Вечером 1 января воздух в Москве прогрелся до +4,3 градуса и установил 50-летний температурный рекорд.
Но зима еще наверстает упущенное. После 4 января в атмосферу столицы вторгнется арктический воздух. На Рождество в Москве ожидаются морозы ниже −20 градусов.
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