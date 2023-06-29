Москва 29 июня 2023, 15:06 Москвичей предупредили о сильном ливне, грозе и ветре в ближайший час Метеоролог Татьяна Позднякова: к Москве с юга приближается зона осадков и гроз Фото: freepik.com

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На столицу обрушится непогода: ожидается сильный ветер и обильные осадки. Об этом сообщила в Telegram-канале метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Ночной сильный дождь мы, практически, не заметили. Зато сейчас к Москве с юга приближается зона осадков и гроз», — уточнила она.

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В ближайший час на всей территории столицы пройдут ливни с грозами. При этом прогнозируется порывистый ветер до 17 метров в секунду.

По словам синоптика, к 17 часам все грозовые облака уйдут на северо-запад, дождь утихнет и вновь появится.

Она добавила, что в районе Наро-Фоминска всего за час вылилось около 20 миллиметров дождя.

Ранее Позднякова сообщила, что в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков за два дня.