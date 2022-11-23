23 ноября 2022, 12:49
Москвичей предупредили о сильной гололедице 23 ноября
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 23 ноября, в Москве ожидается сильная гололедица. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Столбики термометров в российском столице опустятся до 2 градусов мороза.
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«В среду, 23 ноября, мы останемся под влиянием циклона, который будет медленно идти на восток», — добавил синоптик.
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В городе ожидаются порывы ветра до 5–10 метров в секунду.
Погода
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