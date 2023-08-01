Москва 01 августа 2023, 18:58 Москвичей предупредили о росте популяции ос из-за начала арбузного сезона Эксперт Бурмистров предупредил об увеличении популяции ос в Москве из-за арбузного сезона Unsplash

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Популяция ос в Московском регионе может возрасти из-за начала арбузного сезона. Об этом АГН «Москва» рассказал глава отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он сообщил, что в августе в столичном регионе начнется сезон арбузов, дынь, фруктов и ягод. При этом многие плоды залеживаются и начинают портиться. Примерно в этот же период у ос начинает резко увеличиваться количество потомства, популяция насекомых возрастает.

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Бурмистров подчеркнул, что на рост численности ос повлияет и жаркая погода, которую прогнозируют в столице и по области в августе.

«Осы любят сладкое, и они уже начали залетать в квартиры москвичей в поисках лакомства. Москвичам необходимо быть в это время крайне внимательными, чтобы не пострадать от укусов ос», — сказал он.

Специалист также посоветовал жителям столицы брать с собой лекарства от аллергии на случай реакции на укусы, особенно при поездках на природу с арбузами. Также, по его словам, фрукты следует держать в недоступных для ос местах, а перед употреблением тщательно их осматривать, чтобы не наткнуться на потревоженное насекомое.

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