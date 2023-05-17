Москва 17 мая 2023, 13:38 Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на воскресенье Синоптик Позднякова: в Москве на выходных температура может опуститься до +3 градусов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москву вернется прохлада после по-летнему теплых дней. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве на выходных в ночное время суток столбики термометров могут опуститься до +3 градусов, в воскресенье днем воздух прогреется до +22 градусов.

Реклама

«К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка +3...+8 градусов», — уточнила Позднякова.

В субботу в дневные часы температура в столице составит около +20 градусов, а в воскресенье потеплеет до +21…+22 градусов, добавила метеоролог.

Кроме того, по словам синоптика, 21 мая во второй половине дня ожидается кратковременный дождь.

Ранее москвичей предупредили о самом жарком дне на этой неделе.