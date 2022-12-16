Москва 16 декабря 2022, 10:11 Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов в вечерний час пик Дептранс посоветовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за пробок в 9 баллов Unsplash

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Вечером 16 декабря Москва может встать в девятибалльных пробках. Вечерний час пик начнется раньше времени, предупредил Дептранс и посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

«Сегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до девяти баллов», — объявили власти.

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Особенно сильные заторы появятся в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД. Из-за сокращенного рабочего дня час пик придется на промежуток с 16:00 до 20:00. В связи с этим в Дептрансе посоветовали москвичам отложить поездки на поздний вечер или воспользоваться общественным транспортом. Это разгрузит улицы и поможет коммунальщикам очистить их от снега.

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Пробки начались в Москве с утра, в 07:45 их оценили в четыре балла. В горадминистрации заявили, что проблемы с проездом появились на 14-м километре внутренней стороны МКАД, Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода и шоссе Энтузиастов вблизи улицы Авиамоторная.