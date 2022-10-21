Москвичей предупредили о последних теплых днях | 360°

Москва 21 октября 2022, 13:10 Москвичей предупредили о последних теплых днях Синоптик Цыганков: эти выходные в Москве будут последними теплыми днями

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Предстоящие выходные будут последними теплыми днями в Москве и в Московской области. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в столице ожидается облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +9 градусов.

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«В ночь с воскресенья на понедельник будет проходить холодный атмосферный фронт с резким понижением температур до 0…-5 °С», — предупредил Цыганков.

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Далее температура воздуха начнет снижаться.