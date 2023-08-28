Москва 28 августа 2023, 09:09 Москвичей предупредили о похолодании во вторник Синоптик Леус: во вторник в Москву придет небольшое похолодание Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник в Москве сохранится сухая погода. Она будет сопровождаться пониженным атмосферным давлением. Уже во вторник в столичном регионе похолодает, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По словам специалиста, из-за продолжающего действовать на погодные условия антициклона начало недели пройдет в Москве без осадков, с переменной облачностью и температурой в рамках климатической нормы. Столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов в Москве и до +23 — по области.

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«Ветер северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — добавил Леус.

При этом во вторник воздух остынет до +16...+18 градусов, заметил синоптик.

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