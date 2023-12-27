27 декабря 2023, 08:52
Москвичей предупредили о похолодании в среду
Синоптик Леус: в Москве 27 декабря похолодает до -3 градусов и пройдет снег
Декабрьская оттепель взяла паузу. В Москве спрогнозировали минусовую температуру и осадки в среду, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона», — отметил он.
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Метеоролог уточнил, что в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, дороги и тротуары покроет гололед. В дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью воздух остынет до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. В ночное время суток похолодает до -8 градусов.
Погоду будет сопровождать северный, северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря.
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