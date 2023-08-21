Москва 21 августа 2023, 08:51 Москвичей предупредили о похолодании в понедельник Синоптик Леус сообщил о похолодании и дождях в Москве в понедельник Сайт мэра и правительства Москвы

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Августовское тепло подошло к концу. Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания — до +22 градусов, но без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона», — уточнил он.

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Благодаря этому в понедельник в регионе будет переменная облачность, без дождей, а утром местами сохранится туман. В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ночью похолодает до +11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +18…+23 градуса. В ночные часы температура опустится до +8 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Во вторник будет еще прохладнее — до +20 градусов и пройдут дожди.

Ранее Леус сообщил, что Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 47 миллиметров дождей, что больше половины от месячной нормы августа.