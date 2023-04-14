Москва 14 апреля 2023, 15:12 Москвичей предупредили о похолодании в мае Климатолог Семенов: в мае в Москву придет двухнедельное похолодание РИА «Новости»

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Двухнедельное похолодание может ждать жителей Московского региона в мае. Об этом АГН «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«Весной, осенью погода переменчивая — идет смена циркуляции с зимней на летнюю, и, в общем-то, ничего необычного нет. Будет еще и весеннее похолодание возвратное в мае, такой характер погоды совершенно нормальный», — отметил он.

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Семенов уточнил, что холодная погода возвращается на фоне потепления. Обычно она остается на пару недель. Обратная ситуация происходит осенью, когда наступает бабье лето, — тогда на фоне похолодания на несколько недель возвращается теплая погода.

Ранее москвичей предупредили, что к выходным в город придет похолодание. В ночь на субботу температура упадет до −3 градусов, а днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. При этом осадков не ожидается, несмотря на переменную облачность.