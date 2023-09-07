Москва 07 сентября 2023, 09:18 Москвичей предупредили о похолодании в четверг Синоптик Леус: в Москве 7 сентября будет переменная облачность и до +17 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Холодный антициклон накроет Москву 7 сентября. Под его влиянием температура окажется ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии антициклона, куда вместе с северными ветрами продолжат поступать холодные воздушные массы», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что при таких условиях ожидается переменная облачность с температурным фоном ниже климатической нормы примерно на градус. При этом обойдется без дождей. В Москве днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов. На территории Подмосковья в дневные часы столбики термометров покажут отметки +14…+19 градусов. В ночное время температура опустится до +4 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В пятницу преимущественно без осадков и до +16 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День города. В предстоящие выходные будет солнечно и без дождей.