Эксклюзив 02 мая 2023, 10:36 Москвичей предупредили о похолодании с переходом к солнечной пятидневке Метеоролог Шувалов сообщил о солнечной погоде и температуре до +16 градусов в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Вторник станет последним солнечным днем перед временным похолоданием в Москве и Московской области, за которым последует новое потепление. День Победы встретит жителей региона потеплением, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня солнечный день, но он не станет единственным солнечным», — сказал он.

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В ближайшие дни установится не очень теплая погода, подтвердил Александр Шувалов. После обеда в среду в Москве пройдет дождь, но температура воздуха останется, по словам метеоролога, вполне комфортной. Днем 3 и 4 мая она поднимется до +16 градусов. Начиная с 5 мая, придут более основательные дожди и произойдет снижение температуры воздуха до +10…+12 градусов. Самыми холодными станут суббота и воскресенье.

«В ночь на 6 и вплоть до 8 мая — ночные заморозки преимущественно по области, но и в Москве не тепло», — заявил метеоролог.

Дневная температура 6 и 7 мая составит +8…+10 градусов, в субботу высока вероятность мокрого снега. Затем несмотря на заморозки, начнется подъем температуры. Сначала 8 мая потеплеет до +10…+12 градусов, затем 9 мая — до +15 градусов. Оба эти дня станут солнечными.

«Циклон уйдет на восток, и здесь хорошо подрастет давление, 8 и 9 мая станут началом пятидневки солнечной погоды. Но до этого нужно пережить холод», — предупредил Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, в первой декаде мая не стоит ждать тепла. По предварительному прогнозу, оно придет к середине месяца.