Москва 06 января 2024, 12:33 Москвичей предупредили о перекрытии ряда центральных улиц Дептранс: ряд центральных улиц перекроют в Москве 6 января РИА «Новости»

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В связи с проведением рождественских мероприятий в Храме Христа Спасителя в центре Москвы перекроют ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 18:00 6 января до 03:00 7 января движение закроют в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

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Водителей попросили заранее просчитывать свой маршрут с учетом ограничений.

За день до Рождества 7 января православные христиане отмечают сочельник. По библейскому преданию, в этот день в небе впервые увидели Вифлеемскую звезду как символ прихода Спасителя.

В сочельник желательно не заниматься рукоделием и постараться не выносить мусор. Также стоит отказаться от уборки и всех сложных дел, иначе так пройдет весь ближайший год.