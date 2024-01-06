06 января 2024, 12:33
Москвичей предупредили о перекрытии ряда центральных улиц
Дептранс: ряд центральных улиц перекроют в Москве 6 января
В связи с проведением рождественских мероприятий в Храме Христа Спасителя в центре Москвы перекроют ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
С 18:00 6 января до 03:00 7 января движение закроют в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
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Водителей попросили заранее просчитывать свой маршрут с учетом ограничений.
За день до Рождества 7 января православные христиане отмечают сочельник. По библейскому преданию, в этот день в небе впервые увидели Вифлеемскую звезду как символ прихода Спасителя.
В сочельник желательно не заниматься рукоделием и постараться не выносить мусор. Также стоит отказаться от уборки и всех сложных дел, иначе так пройдет весь ближайший год.
Водители
Православное рождество
Москва
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