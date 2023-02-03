Москва 03 февраля 2023, 12:52 Москвичей предупредили о пасмурной погоде на выходных

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие выходные в Москве установится пасмурная и облачная погода. Об этом написал RT.

В столицу, как заметил синоптик, пришел южный циклон. В выходные дни возможен небольшой снег, на дорогах будет гололедица.

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«Температура ночью — -2…-4, в субботу днем — 0…-2. В воскресенье ночью — -3…-5, днем — -1…-3», — добавил Цыганков.

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К 7 февраля температура воздуха опустится до -3... -8 градусов.

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