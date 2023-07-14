Москва 14 июля 2023, 09:31 Москвичей предупредили о небольшом потеплении в пятницу и дождях Синоптик Леус: в Москве 14 июля ослабеют дожди и придет незначительное тепло Фото: freepik.com

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Рабочая неделя закончится в Москве улучшением погоды из-за постепенно теряющего мощность циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в столичном регионе по-прежнему будет облачно, пройдут осадки в виде дождя, но уже менее интенсивные.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +15…+20 градусов. В ночные часы — до +10 градусов.

Метеоролог добавил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В субботу столицу вновь накроют дожди, а температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 градусов.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что июнь 2023 года стал самым жарким в истории наблюдений.