Москва 18 апреля 2023, 10:27 Москвичей предупредили о небольших дождях во вторник Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются небольшие дожди Freepik

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Москва 18 апреля окажется под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил, что в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, при этом столбики термометров поднимутся выше климатической нормы.

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По прогнозу специалиста, температура воздуха составит +14…+16 градусов, ветер ожидается восточный со скоростью до восьми метров в секунду.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное», — написал Леус.

В среду, 19 апреля, осадков не будет, в столице потеплеет до +18 градусов.

Похолодание ждет москвичей в мае. Как писал «360», такая погода продержится около двух недель. Директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов пояснил, что идет смена циркуляции с зимней на летнюю. Тем не менее температуру в системе отопления уже понизили до минимума.