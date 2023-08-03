Москва 03 августа 2023, 17:24 Москвичей предупредили о нашествии стрекоз Мосприрода предупредила о нашествии плоских стрекоз в столице Unsplash

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Численность плоских стрекоз резко увеличилась в столичном регионе. Рост популяции произошел по естественным причинам, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе «Мосприроды».

Плоские стрекозы, или плоскобрюхи сжатые, заполонили территории у столичных водоемов. Например, очень много этих насекомых ученые нашли в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино».

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«Нашествие стрекоз может быть связано с долгим развитием личинок данного вида стрекоз в водоеме — около двух лет. Два года назад были благоприятные условия и хорошая кормовая база, поэтому плоские стрекозы активно размножались. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому наблюдается вспышка численности», — пояснили происходящее в «Мосприроде».

Ученые успокоили москвичей, заявив, что рост популяции стрекоз хорошо отразится на контроле численности более неприятных насекомых, например, слепней и комаров, так как именно ими плоскобрюхи сжатые и питаются.

Ранее из-за начала сезона бахчевых культур жителей столичного региона предупредили об увеличении популяции ос и напомнили о правилах безопасности.