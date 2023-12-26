Москва 26 декабря 2023, 09:00 Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице во вторник Синоптик Леус: в Москве 26 декабря потеплеет до +1 градуса и пройдет мокрый снег Freepik

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В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до +1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием небольшого частного циклона. В первой половине дня регион окажется в его теплом секторе, а по мере продвижения облачного вихря на восток, переместится в более холодную тыловую часть», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно, пройдет снег, местами мокрый. Дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут отметки -1…+1 градус. Ночью похолодает до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до +2 градусов. В ночные часы ожидается до -7 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру подрастет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Желтый уровень опасности также объявили в Москве 26 декабря из-за гололедицы и ветра. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 четверга.