Москва 10 января 2024, 14:34 Москвичей предупредили о метели до вечера четверга МЧС предупредило москвичей о снегопаде, метели и гололедице до вечера 11 января Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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С вечера среды, 10 января, до вечера четверга, 11 января, в Москве ожидаются метели и гололедица на дорогах. Такое предупреждение опубликовало столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель», — сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица, местами появятся снежные заносы. Кроме того, порывы южного ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании до -16 градусов на старый Новый год. Кроме того, в выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление.