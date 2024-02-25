25 февраля 2024, 14:12
Москвичей предупредили о ледяных дождях
Ледяные дожди спрогнозировали в Москве до утра 26 февраля
В воскресенье, 25 февраля, в Москве начнется похолодание и вероятны ледяные дожди. Информацию опубликовали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на синоптиков.
После 16:00 температура воздуха начнет падать ниже нуля градусов, в связи с чем на дорогах возможно появление гололедицы.
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«До утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь», — предупредили в городском хозяйстве.
Столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы согласно погодным условиям.
Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупреждал об ухудшении погоды 25 февраля. По его данным, в столице возможны снег и гололедица.
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