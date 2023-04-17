Москва 17 апреля 2023, 09:11 Москвичей предупредили о кратковременных дождях Синоптик Синенков рассказал об облачной погоде и +16 градусах в Москве 17 апреля Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В первой половине дня 17 апреля в Москве пройдут дожди, а воздух прогреется до +16 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РИА «Новости» о погоде в понедельник.

«Ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первой половине дня местами возможен кратковременный небольшой дождь», — сказал он.

Реклама

Если в столице столбик термометра покажет +14…+16 градусов, то в Московской области установится температура +12…+17 градусов. Подует слабый южный ветер скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью похолодает до +4…+6 градусов, предупредил Гидрометцентр России. Во вторник днем местами пройдут кратковременные дожди, подует переменный ветер скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов. Сильных осадков в течение недели не предвидится, но к пятнице немного похолодает до +11…+16 градусов.