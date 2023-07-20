Москва 20 июля 2023, 14:52 Москвичей предупредили о кратковременных дождях и грозах до конца вечера 20 июля МЧС: кратковременные дожди и грозы вернутся в Москву 20 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие часы и до вечера в Москве начнутся кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Экстренное сообщение об ухудшении погодных условий опубликовали на сайте МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 21:00 20 июля по Москве местами продолжатся кратковременные дожди, гроза. Порывы ветра — до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, представители МЧС рекомендовали жителям не парковать свои автомобили под деревьями и вблизи них, а также обходить стороной рекламные щиты и металлические конструкции.

Ранее Гидрометцентр передал, что в Москве похолодает до 11-13 градусов. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.