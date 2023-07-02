Москва 02 июля 2023, 22:02 Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за грозы этой ночью МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве 3 июля РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС разослали москвичам экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Как рассказали ТАСС в ведомстве, в ночь на 3 июля в столице ожидается гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 01:00 с сохранением до 09:00 3 июля местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным», — сказано в сообщении.

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В связи с этими спасатели отдельно обратились к автолюбителям. В часы непогоды водителям порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами. Также не стоит совершать резких маневров. Парковаться желательно вдали от деревьев, которые при сильных порывах ветра могут упасть.

Пешеходам тоже лучше избегать деревьев и обходить рекламные конструкции.

Ранее синоптики пообещали, что в Москве в ближайшие дни температура воздуха может подняться до +30.