Москва 06 июля 2023, 14:36 Москвичей предупредили о грозе и граде в пятницу МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе, граде и порывах ветра до 20 метров в секунду РИА «Новости»

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С 01:00 и до конца пятницы, 7 июля, в Москве прогнозируется дождь, местами гроза, ливень, град и шквалистый ветер. Об этом предупредила пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что при грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

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Спасатели порекомендовали избегать шатких конструкций, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, водителям стоит снизить скорость, соблюдать дистанцию между машинами и избегать неожиданных маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурный фон в Центральной России на этой неделе на несколько градусов превысит климатическую норму «макушки лета».