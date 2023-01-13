Москва 13 января 2023, 13:37 Москвичей предупредили о гололедице в середине следующей недели

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Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что с начала следующей недели в Москве температура воздуха заметно повысится. Об этом написал RT.

Небольшие осадки, по словам специалиста, возможны в Московской области на границе с Тверской.

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«Выходные пройдут практически без существенных осадков. <...> Но основные осадки буду по северо-западу», — сказал специалист.

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Он также предупредил жителей столицы о возможной гололедице на дорогах. Самая опасная погода прогнозируется в конце следующей недели.