Москва 17 декабря 2022, 04:06 Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах Гидрометцентр предупредил жителей Московского региона о гололедице 17 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителей Московского региона 17 декабря ожидают не самые простые погодные условиях. На дорогах образуется сильная гололедица, прогнозируются снежные заносы и северный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

На небе в субботу будет облачно. Температура воздуха в Москве днем составит -4…-2 градуса. Ночью немного похолодает — до -7.

Реклама

В Подмосковье будет чуть морознее. Днем столбики термометров опустят до -6, а ночью мороз достигнет -9 градусов.

Реклама

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторые регионы вскоре придут сильные морозы. Температуру ниже нормы на семь градусов стоит ожидать жителям Калининградской, Псковской, Новгородской областях и на Урале.

Аномальное похолодание ждет и Сибирь. К примеру, в Красноярском крае ожидается понижение температура до -38 градусов.