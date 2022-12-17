17 декабря 2022, 04:06
Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах
Гидрометцентр предупредил жителей Московского региона о гололедице 17 декабря
Жителей Московского региона 17 декабря ожидают не самые простые погодные условиях. На дорогах образуется сильная гололедица, прогнозируются снежные заносы и северный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
На небе в субботу будет облачно. Температура воздуха в Москве днем составит -4…-2 градуса. Ночью немного похолодает — до -7.
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В Подмосковье будет чуть морознее. Днем столбики термометров опустят до -6, а ночью мороз достигнет -9 градусов.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторые регионы вскоре придут сильные морозы. Температуру ниже нормы на семь градусов стоит ожидать жителям Калининградской, Псковской, Новгородской областях и на Урале.
Аномальное похолодание ждет и Сибирь. К примеру, в Красноярском крае ожидается понижение температура до -38 градусов.
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