Москва 06 сентября 2023, 08:51 Москвичей предупредили о дождях в среду Синоптик Леус: в Москве 6 сентября похолодает и пройдут небольшие дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва оказалась на пути холодного фронта. Жителей столицы ждет понижение температур с усилением ветра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион с севера на юг пересечет холодный атмосферный фронт. На своем пути он будет уплотнять облака, местами отметится кратковременными дождями и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев», — уточнил он.

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В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от +19 до +21 градуса. Ночью воздух остынет до +6 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки +17…+22 градуса. В ночное время суток похолодает до +4 градусов.

Погоду будет сопровождать западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В четверг воздух прогреется до +15…+17 градусов, но обойдется без дождей.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в День города погода в Москве будет солнечная и без осадков. Температура составит +17…+18 градусов.