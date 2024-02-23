Москва 23 февраля 2024, 09:03 Москвичей предупредили о дождях в пятницу Синоптик Леус: в Москве 23 февраля потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь Freepik

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В Москву вместе с потеплением придут осадки. Температура 23 февраля превысит норму на шесть-семь градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В праздничный день поступление теплого и влажного атлантического воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в регионе будет пасмурно, осадки перейдут в дожди, дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1…+4 градуса. В ночные часы ожидается до -3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 753 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Оттепель вскоре сменит значительное похолодание. Последняя неделя февраля будет солнечной и морозной.