Москва 21 марта 2023, 17:27 Москвичей предупредили о дождях в ближайшие дни

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В ближайшие дни москвичей ждут ощутимые дожди, которые поспособствуют скорейшему таянию снега в столице. Об этом «Российской газете» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что в Москве началась настоящая метеорологическая весна.

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«Теплая погода будет способствовать активному таянию снега. <…> При этом температура в последние выходные марта будет чуть ниже, чем в предыдущие дни — +2…+9», — процитировал RT Позднякову.

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