02 августа 2023, 14:28
Москвичей предупредили о дождях и грозах в ближайшие часы
Синоптик Леус: в ближайшие часы до Москвы дойдут очаги дождей и гроз
Сильные дожди могут начаться в столице в ближайшие час-два, особенно много осадков ожидается на востоке Москвы. Об этом предупредил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.
Согласно карте осадков, которую опубликовал синоптик, сильные и умеренные ливни приближаются с востока к Подольску и Жуковскому.
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«В течение ближайшего часа-двух очаги дождей и гроз, надвигающиеся с юга, придут и в столицу. Наиболее высока вероятность грозовых дождей в восточной половине Москвы и области», — пояснил эксперт.
Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся дождей и усиления ветра. Режим повышенной погодной опасности будет сохраняться в Москве до девяти вечера 2 августа, а также почти весь день 3 августа.
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