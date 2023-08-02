Москва 02 августа 2023, 14:28 Москвичей предупредили о дождях и грозах в ближайшие часы Синоптик Леус: в ближайшие часы до Москвы дойдут очаги дождей и гроз Сайт мэра и правительства Москвы

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Сильные дожди могут начаться в столице в ближайшие час-два, особенно много осадков ожидается на востоке Москвы. Об этом предупредил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Согласно карте осадков, которую опубликовал синоптик, сильные и умеренные ливни приближаются с востока к Подольску и Жуковскому.

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«В течение ближайшего часа-двух очаги дождей и гроз, надвигающиеся с юга, придут и в столицу. Наиболее высока вероятность грозовых дождей в восточной половине Москвы и области», — пояснил эксперт.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся дождей и усиления ветра. Режим повышенной погодной опасности будет сохраняться в Москве до девяти вечера 2 августа, а также почти весь день 3 августа.