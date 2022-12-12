Москва 12 декабря 2022, 08:19 Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом Синоптик Леус сообщил о дожде с мокрым снегом в Москве 12 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Крайне нестабильная погода ожидается сегодня на территории Москвы. В российской столице пройдут дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег, заявил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя в telegram-канале.

По словам метеоролога, на погоду в Москве будет влиять теплый сектор активного южного циклона. Его центр в начале рабочей недели окажется над странами Прибалтики.

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«В такой ситуации сохранится облачная и ветреная погода, пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег. Высока вероятность обновления рекорда по количеству выпавших осадков, под вопросом и абсолютный рекорд декабря по осадкам», — отметил он.

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Днем столбик термометра в городе поднимется до отметки от +2 до +4 градусов. По области воздух прогреется до пяти градусов тепла. Небольшое потепление будет сопровождаться порывистым юго-восточным ветром. Местами он будет развивать скорость до 10 метров в секунду, подчеркнул Леус.

Во вторник Москву ожидают небольшие дожди. Постепенно они будут переходить в мокрый снег и в снег. А ближе к вечеру в российской столице начнется переход температуры в зону отрицательных значений и сильная гололедица.